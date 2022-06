Košenina prva okrepitev Calcita

Kamnik, 29. junija - V taboru državnih odbojkarskih podprvakov, igralcev Calcita iz Kamnika, nadaljujejo s kadrovanjem pred novo odbojkarsko sezono 2022/23. Napovedali so velike spremembe v njihovi zasedbi, v kateri bosta iz lanske postave ostala le Jan Klobučar in domači up Nik Mujanović. Prva okrepitev, ki jo predstavljajo Kamničani, je prosti igralec Alan Košenina.