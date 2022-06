Evropske borze uvodoma s padcem

London/Pariz/Frankfurt, 29. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v uvodnem delu današnjega trgovalnega dne znižali in tako sledili dogajanju na azijskih in newyorških borzah. Na vlagatelje je negativno vplival indeks zaupanja ameriških potrošnikov v gospodarske razmere, ki se je junija še dodatno znižal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.