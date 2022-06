V Kopru julija pričakujejo 11 potniških ladij

Koper, 29. junija - Sezona prihoda potniških ladij je v polnem razcvetu, v Kopru jih julija pričakujejo 11. Po trenutnih podatkih bo z njimi v mesto prišlo približno 13.000 potnikov in 8000 članov posadke. To število utegne biti še višje, saj ladjarji postopoma sproščajo ukrepe in tako omogočajo polno zasedenost potniških ladij, so sporočili s koprske mestne občine.