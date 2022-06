Hrvaške železnice do leta 2024 s 70 novimi vlaki

Zagreb, 29. junija - Hrvaške železnice bodo do konca leta 2023 prevzele 21 novih vlakov, ki jih bo zanje proizvedlo hrvaško podjetje Končar - Električna vozila. Do leta 2024 bodo skupno imele do 70 novih vlakov, kar predstavlja več kot 50 odstotkov voznega parka železnic, je v torek sporočil hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković.