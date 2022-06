Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 29. junija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na vzhodu do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.