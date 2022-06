Neznan moški oropal bencinski servis v Ljubljani

Ljubljana, 29. junija - Neznanec je v torek okoli 21.30 oropal bencinski servis na Šmartinski cesti v Ljubljani. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je moški s sončnimi očali in masko z ostrim predmetom od uslužbenke zahteval denar, iz blagajne ukradel nekaj bankovcev in nato zbežal.