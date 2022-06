Ivica Todorić napovedal milijardne odškodninske tožbe

Zagreb, 29. junija - Nekdanji lastnik in direktor družbe Agrokor Ivica Todorić je v torek v Zagrebu napovedal tožbo proti tako imenovani skupini Borg ter ruskima bankama Sber in VTB. Tožbe bo vložil v ZDA in Veliki Britaniji, zahteval pa bo odškodnine v vrednosti več milijard kun, je pojasnil Todorić v sporočilu za javnost.