V Mestni hiši razstava slovenskih in japonskih umetnikov

Ljubljana, 29. junija - V Zgodovinskem in Desnem atriju Magistrata bodo drevi odprli razstavo Prepletanje lepote: umetnost Slovenije in Japonske 2022. Likovno razstavo umetnikov iz obeh držav so pripravili ob 30. obletnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko. Odprtju bo sledil klavirski recital japonskega pianista Tempeija Nakamure v Rdeči dvorani Magistrata.