ZN Maroko in Španijo obtožili prekomerne uporabe sile v Melilli

New York/Madrid, 29. junija - Združeni narodi so v torek obsodili uporabo prekomerne sile oblasti na meji med Marokom in Španijo ter pozvali k neodvisni preiskavi smrti najmanj 23 ljudi, potem ko je približno 2000 migrantov prejšnji teden poskušalo prečkati mejo v španski enklavi Melilla. Špansko tožilstvo je medtem že sprožilo preiskavo dogodkov.