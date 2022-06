Newyorške borze končale v rdečem

New York, 28. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. To gre pripisati predvsem pesimističnemu poročilu o zaupanju potrošnikov, ki med drugim ugotavlja, da potrošniki niso prepričani, da bodo agresivna prizadevanja ameriške centralne banke za ukrotitev inflacije delovala, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.