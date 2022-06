E-športna zveza Slovenije postala članica OKS

Ljubljana, 28. junija - Iz E-športne zveze Slovenije (EŠZS) so v izjavi za javnost sporočili, da so postali člani Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). EŠZS je krovna neprofitna organizacija za promocijo in regulacijo e-športa v Sloveniji, ki si prizadeva za uspehe slovenskih organizacij in ekip na področju slovenskega e-športa, je zapisano na njihovi spletni strani.