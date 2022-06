Finski predsednik: Turčija podpira članstvo Finske in Švedske v Natu

Madrid, 28. junija - Turčija bo na vrhu zveze Nato v Madridu podprla povabilo Finski in Švedski, da postaneta članici zavezništva, je danes sporočil finski predsednik Sauli Niinistö. Dogovor so Turčija, Švedska in Finska dosegle pred današnjim začetkom vrha Nata v španski prestolnici.