Wimbledon, 28. junija - Zmagovalec prvih dveh grand slamov sezone v Melbournu in Parizu, Španec Rafael Nadal, je uspešno začel tudi tretji veliki turnir leta. V uvodnem krogu Wimbledona je po dobrih treh urah in pol igre premagal Argentinca Francisca Cerundola s 6:4, 6:3, 3:6 in 6:4.