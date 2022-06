Rast cen stanovanj v ZDA aprila nekoliko upočasnjena

Washington, 28. junija - Cene ameriških stanovanjskih nepremičnin so glede na indeks S&P Case Shiller v 20 največjih mestnih območjih aprila na letni ravni narasle malce manj kot marca, kar si analitiki razlagajo kot prvi znak začetka ohlajevanja pregretega stanovanjskega trga. Zaradi visokih cen prodaja pada in aprila so to dojele tudi cene.