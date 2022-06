V osrednji Sloveniji verjetna krajevna neurja

Ljubljana, 28. junija - Med Kobaridom in Ilirsko Bistrico je po podatkih Agencije RS za okolje hitro nastala nevihtna linija, ki se pomika proti osrednji Sloveniji. Radarska odbojnost kaže na precejšnjo verjetnost krajevnih neurij v obliki nalivov in toče, verjetni so tudi močnejši sunki vetra, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.