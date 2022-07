Bančni sektor se različno prilagaja na cenovne pritiske

Ljubljana, 2. julija - Bančni sektor se povečevanju cen prilagaja različno. Nekatere banke so dvignile nadomestila za nekatere storitve, druge ne, tretje jih načrtujejo jeseni. V bankah pozorno spremljamo razmere na trgu, analiziramo stroške in temu prilagajamo cenovno politiko, so povedali v večini bank.

"V NLB v letošnjem letu nismo spreminjali cen osnovnih produktov, do spremembe cen je prišlo le pri nadomestilih za sefe," so navedli v NLB. Glede možnih sprememb v nadaljevanju leta pa spremljajo razmere, izvajajo interne analize stroškov in skladno s tem oblikujejo cenovno politiko, so dodali.

V Novi KBM so povedali podobno in v prvi polovici leta cenika nadomestil niso spreminjali. "Pozorno spremljamo razmere na svetovnih finančnih trgih, na podlagi katerih prejemamo ustrezne poslovne odločitve," so povedali. Nekatere spremembe za potrošnike napovedujejo za jesen.

V banki SKB so povedali, da so v letošnjem letu povišali cene mesečnega vodenja paketnih in osebnih računov. Povprečni dvig cen je bil za približno pet odstotkov. "Glede na spreminjajoče se tržne in globalne makroekonomske razmere ustrezno prilagajamo elemente naše poslovne politike, vezane na cenik banke," so dodali.

Glede ležarin za visoka stanja na računih fizičnih oseb so v teh treh bankah povedali, da spremljajo razmere in odločitve Evropske centralne banke (ECB). Temu bodo prilagajali tudi stroške, ki nastajajo zaradi stanj sredstev na računih, so napovedali, a o konkretnih odločitvah še niso mogli govoriti.

So pa ukinitev nadomestila za vodenje sredstev fizičnih oseb nad vrednostjo 100.000 evrov z avgustom napovedali v Deželni banki Slovenije, medtem ko za pravne osebe ležarina zaenkrat ostaja.

Glede podražitev so v drugih bankah povedali podobno. V Delavski hranilnici cen še niso dvignili, pozorno pa spremljajo vpliv in vzdržnost podražitev pogodbenih izvajalcev na njihovo poslovanje. "Načrtujemo, da ob prehodu depozitne obrestne mere ECB v pozitivno območje ležarine ne bodo več zaračunavali," so navedli. V Addiko banki so dodali, da cene produktov in storitev prilagajajo razmeram na trgu in poslovni strategiji.

V Intesi Sanpaolo Bank so z marcem povišali nekatere postavke v tarifi za garancijsko poslovanje podjetij, z aprilom pa uvedli nekatere spremembe tarife na področju poslovanja prebivalstva. Cene na posameznih postavkah so se po njihovih navedbah povišale za pet oziroma 15 odstotkov. Na področju poslovanja s prebivalstvom se bo s septembrom spremenila tarifa za paketno poslovanje, medtem ko na področju pravnih oseb zaenkrat ni sprememb.

V banki Unicredit so letos dvignili fiksno obrestno mero za stanovanjske kredite in uvedli ležarnine za fizične osebe, stroškov, povezanih z ostalimi bančnimi produkti, niso spreminjali. Glede na napovedi ECB predvidevajo, da bo na področju obrestnih mer za kreditiranje prebivalstva v kratkem prišlo do sprememb, prav tako bi do sprememb lahko prišlo na področju ležarnin, so dejali in navedli, da drugih sprememb v kratkem ne načrtujejo.