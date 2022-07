Davčni prihodki držav EU leta 2020 prvič po finančni krizi navzdol

Bruselj, 2. julija - Davčni prihodki držav EU so se leta 2020 prvič po finančni krizi leta 2009 zmanjšali, medtem ko so se javni izdatki povečali. Pandemija covida-19 in invazija Rusije na Ukrajino sta preizkusili odpornost gospodarstva EU, ki pa je hitro sprejela nekatere ukrepe, kaže najnovejše letno poročilo Evropske komisije o obdavčitvi.