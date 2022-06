Inšpektorat za delo v poostren nadzor izplačila regresa

Ljubljana, 28. junija - Inšpektorat RS za delo bo v sodelovanju s Finančno upravo RS (Furs) po 1. juliju začel z množičnim in usmerjenim nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za letni dopust v tem letu. Kot opozarjajo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je za neizplačilo regresa predvidena globa od 3000 do 20.000 evrov.