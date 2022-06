Na jesenskem kongresu SD Fajonova po nov mandat na čelu stranke

Ljubljana, 28. junija - Predsednica SD Tanja Fajon za zdaj napoveduje, da se bo na jesenskem kongresu podala po nov mandat na čelu stranke. Računa na zadostno podporo, a poudarja, da so po volitvah v DZ opravili analize rezultata in če se bodo na kongresu odločili za kakršnekoli spremembe, bo temu sledila, da "pokažem verodostojnost in gremo z močno ekipo naprej".