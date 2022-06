Predloga novel zakonov o notariatu in o odvetništvu po mnenju poslancev primerna za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 29. junija - DZ je v prvi obravnavi podprl predloga novel zakona o notariatu in o odvetništvu, ki ju je v parlamentarno obravnavo vložila SDS. Predlog novele zakona o notariatu so poslanci podprli z 82 glasovi za in nobenim proti, za nadaljevanje obravnave predloga novele o odvetništvu je glasovalo 84 poslancev, proti ni bil nihče.