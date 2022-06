Na celjski in ljubljanski urgenci zaradi vročinskega vala za zdaj ne beležijo večjih težav pacientov

Celje/Ljubljana, 28. junija - V SB Celje in UKC Ljubljana ob vročinskem valu ne beležijo pogostejših obiskov pacientov zaradi težav, povezanih z vročino. Ob tem v celjski bolnišnici opozarjajo, da so v obdobju visokih poletnih temperatur ogroženi predvsem starejši in kronični bolniki. V času velikih vročinskih obremenitev odsvetujejo fizične aktivnosti na prostem.