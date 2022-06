ZN pozvali k neodvisni preiskavi smrti pri vdoru v špansko enklavo Melilla

Ženeva, 28. junija - ZN so danes pozvali k neodvisni preiskavi smrti najmanj 23 ljudi, potem ko je približno 2000 migrantov prejšnji teden poskušalo prečkati močno utrjeno mejo med Marokom in špansko enklavo Melilla v tej severnoafriški državi. Še vedno namreč ni jasno, kako je do smrti prišlo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.