V jubilejni akciji zbrali več kot 13.000 rabljenih očal

Lukovica, 28. junija - V jubilejni deseti akciji zbiranja rabljenih očal, ki jo je izvedlo podjetje Hofer, so zbrali kar 13.240 očal. Letošnjo akcijo, ki je med 16. aprilom in 14. majem potekala v vseh 89 trgovinah Hofer v Sloveniji, so obeležili tudi z donacijama sredstev, ki sta ju prejeli Center IRIS in center za slepe športnike Vidim cilj, so sporočili iz podjetja.