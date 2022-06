Na ljubljanski občini ob incidentu s kolesarjem izpostavljajo majhno število pritožb nad redarji

Ljubljana, 28. junija - Vodja ljubljanskega mestnega redarstva Roman Fortuna je danes predstavil okoliščine nedavnega incidenta med redarjem in kolesarjem v Šiški. Primer preiskuje tudi policija, oceno bo dala še posebna komisija. Sta pa Fortuna in župan Zoran Janković opozorila na zelo majhno število pritožb in uporabe prisilnih sredstev pri delovanju redarjev.