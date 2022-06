Varuh z Mescem tudi o strategiji deinstitucionalizacije za starejše

Ljubljana, 28. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca in mu predal letno poročilo za leto 2021. Srečanje je minilo v spoznavnem pogovoru, v katerem so se dotaknili vrste vsebin, med drugim tudi priprave celovite strategije deinstitucionalizacije, so zapisali pri varuhu.