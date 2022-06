Slovenski rokometaši vendarle dobili mesto na SP 2023

Ljubljana, 28. junija - Mednarodna rokometna zveza (IHF) je odločila, da enega od dveh posebnih povabil za moško svetovno prvenstvo 2023 na Švedskem in Poljskem podeli Sloveniji, so objavili pri IHF. Slovenci bodo tekmece dobili na žrebu v Katovicah 2. julija ob 17.00, prvenstvo pa bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto.