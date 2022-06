Pogrešanega planinca našli mrtvega na območju Travnika

Kranj, 28. junija - Policija je preklicala iskanje 49-letnega Boštjana Mlakarja iz Žirov. V iskalni akciji bovških in kranjskogorskih gorskih reševalcev ter policije s helikopterjem so ga danes našli na območju Travnika na bovški strani. Okoliščine kažejo, da je bil v gorah sam in da se je pri padcu z grebena smrtno ponesrečil, so sporočili s Policijske uprave Kranj.