V Kostanjevici na Krki razstava Adsum Paole Korošec in Aleksandra Nišavića - Aca

Kostanjevica na Krki, 1. julija - V lapidariju Galerije Božidarja Jakca - Muzeja moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi odprli skupno razstavo Adsum kiparke Paole Korošec in slikarja Aleksandra Nišavića - Aca. Gre za preplet del avtorjev, ki v različnih likovnih tehnikah razmišljata o minljivosti in ujetih trenutkih življenja, so sporočili iz galerije.