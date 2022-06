Najstarejši obtoženec za nacistične zločine v Nemčiji obsojen na pet let zapora

Berlin, 28. junija - Nemško sodišče je danes na pet let zapora obsodilo Josefa Schütza, 101-letnega nekdanjega paznika v nacističnem koncentracijskem taborišču. Najstarejšega obtoženca za nacistične zločine je spoznalo za krivega pomoči in podpiranja umorov več tisoč ljudi v nemškem taborišču med letoma 1942 in 1945, poročajo tuje tiskovne agencije.