Vizija Koroške je leta 2030 biti prodorna, ustvarjalna, povezana in pristna

Dravograd, 28. junija - Svet koroške regije in razvojni svet regije sta danes potrdila razvojni program za Koroško za obdobje 2021-2027. Razvojna vizija regije je, da bo ta leta 2030 prodorna, ustvarjalna, povezana in pristna, osrednji strateški cilj regije pa je zmanjšati razvojni zaostanek za bolj razvitimi regijami v Sloveniji in se približati evropskemu povprečju.