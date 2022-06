Policija preiskuje vzrok za nastanek poškodb moškega v Cerknici

Cerknica, 28. junija - Cerkniški policisti obravnavajo dogodek, ki se je zgodil v noči na nedeljo med 23.30 in 1.30, na ulici Tabor v Cerknici med cerkvijo in kulturnim domom. Tam so našli hudo poškodovanega 64-letnega Cerkničana, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ker vzrok za nastanek poškodb še ni pojasnjen, pozivajo priče, da se oglasijo policiji.