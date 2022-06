Na Braču strmoglavilo letalo, preživeli vsi potniki

Bol na Braču, 28. junija - Na hrvaškem otoku Brač je danes zjutraj okoli 9.40 strmoglavilo športno letalo cessna, na katerem so bili pilot in dva potnika. Vsi trije potniki so preživeli in po oceni gasilcev, ki so prvi prišli na kraj nesreče, niso v smrtni nevarnosti, so sporočili iz generalnega štaba hrvaške civilne zaščite.