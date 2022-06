Akos z napotki za uporabo mobilnega telefona v članicah EU in tretjih državah

Ljubljana, 28. junija - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je ob začetku glavne poletne sezone na svoji strani pripravila nekaj napotkov in priporočil glede uporabe mobilnega telefona med počitnicami v članicah EU in državah zunaj povezave, kjer ne veljajo evropska pravila o gostovanju v tujih omrežjih.