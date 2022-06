London, 28. junija - Vodstvo formule 1 si želi do leta 2030 to tekmovanje narediti povsem brezogljično in poudarja, da se hitro bližajo temu cilju. Ta okoljevarstveni namen bodo pri F1 še bolj promovirali od dirke v Silverstonu dalje, ki bo konec tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.