Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 28. junija - Dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne vročinske nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V drugi polovici noči bodo krajevne nevihte od zahoda zajele zahodno polovico Slovenije. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva, popoldne in zvečer bodo znova krajevne nevihte. Ponekod bo še pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na vzhodu do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini sončno, v četrtek popoldne bodo posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad britanskim otočjem je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta iznad Skandinavije sega nad Alpe, kjer ob višinski motnji v severnem Sredozemlju nastaja manjše ciklonsko jedro. Nad naše kraje doteka zelo topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno in vroče. V krajih zahodno in severno od nas bodo popoldne in zvečer nastale nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo sončno, predvsem v krajih severno od nas bodo nastajale nevihte.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na ljudi zaradi bližine vremenske motnje zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. Priporoča se dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil. Vremenska obremenitev bo dodatno povečana tudi zaradi velike toplotne obremenitve. V tem času se priporoča izogibanje napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih.