Nike v četrtletju poslabšal poslovanje

New York, 28. junija - Ameriški proizvajalec športne opreme Nike je v zadnjem četrtletju poslovnega leta, od marca do maja, poslabšal poslovanje, a je bilo to vseeno bolje od pričakovanj analitikov. Ustvaril je 1,4 milijarde dolarjev (okoli 1,3 milijarde evrov) čistega dobička, kar je pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.