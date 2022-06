Koper, 28. junija - Mestna občina Koper v Žusterni ureja dodatnih 40 parkirnih mest za občane in obiskovalce mesta. Dela so stekla v ponedeljek, na območju Krožne ceste, natančneje pred priključkom na Obalno cesto, pa je občina s tem namenom vzpostavila enosmerni promet, so sporočili.