GZS Mescu ponudila sodelovanje pri iskanju odgovorov na izzive trga dela

Ljubljana, 28. junija - Vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je v petek na ministra za delo Luko Mesca naslovilo pismo, v katerem je izrazilo interes in željo po sodelovanju pri iskanju odgovorov na izzive s področja trga dela in zaposlovanja, delovnih razmerij in pravic iz dela ter socialnih zadev. GZS med drugim želi lažje zaposlovanje delavcev iz tujine.