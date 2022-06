Britanski parlament podprl predlog zakona o spremembah severnoirskega protokola

London, 28. junija - Poslanci spodnjega doma britanskega parlamenta so v ponedeljek po razpravi z 295 glasovi za in 221 proti podprli sporni predlog zakona o spremembi severnoirskega protokola, dogovorjenega v okviru pogajanj o izstopu Velike Britanije iz EU. S tem so predlogu zakona omogočili prehod v naslednjo fazo obravnave v parlamentu.