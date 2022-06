Irving ostaja pri Brooklynu

New York, 28. junija - Ameriški košarkar Kyrie Irving, ki so ga v zadnjih dneh mediji omenjali kot možno okrepitev Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA, kjer bi združil moči s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, se je odločil ostati še eno leto pri Brooklyn Nets, kjer bo zaslužil 35 milijonov evrov, je poročal The Athletic.