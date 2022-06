Na območju pobočja Špička od ponedeljka popoldne iščejo planinca

Bovec, 28. junija - Na območju pobočja Špička so v ponedeljek popoldne gorski reševalci iz Bovca začeli z iskanjem pogrešanega planinca. Potem ko so tja poleteli s helikopterjem Slovenske vojske, so na prošnjo policije pregledali predele gorskih poti med Vršičem in zavetiščem pod Špičkom, a pogrešanega niso našli. Z iskalno akcijo bodo nadaljevali zjutraj.