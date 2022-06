Namiznoteniški igralci Sloveniji ubranili zlato na SI

Alžir, 27. junija - Slovenski namiznoteniški igralci so na sredozemskih igrah, ki potekajo v Oranu v Alžiriji, v finalu ekipnega dela s 3:2 premagali Portugalsko in ubranili zlato izpred štirih let v španski Tarragoni. Tudi tedaj sta bila v ekipi Darko Jorgić in Deni Kožul, tokratna rezerva Peter Hribar pa je nadomestil Bojana Tokića.