Newyorške borze končale v rdečem

New York, 27. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednosti delnic so se po pozitivnem obdobju prejšnjega tedna zmanjšale zaradi skrbi nad višjimi obrestnimi merami. Zaradi zaostrovanja denarne politike so tudi ekonomisti vse bolj pesimistični nad možnostjo mehkega pristanka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.