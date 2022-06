Slovenske rokometašice neuspešne proti reprezentanci Angole

Celje, 27. junija - Slovenska ženska rokometna reprezentanca do 20 let je na današnji tekmi v glavnem delu svetovnega prvenstva do 20 let v Celju izgubila proti reprezentanci Angole s 25:21 (17:7). Izbranke selektorja Sebastjana Oblaka so si s porazom priprle vrata v četrtfinale.