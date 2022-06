Zemljaku za začetek sezone 11. mesto

Hamburg, 27. junija - Slovenski odbojkar na mivki Nejc Zemljak je v paru z Nemcem Paulom Henningom nastopil na prvem turnirju prestižne serije v odbojki na mivki King of the Court za sezono 2022, ki ga je gostil Hamburg, in osvojil 11. mesto. Gre za turnirje, ki potekajo pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB).