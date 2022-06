Kaja Juvan pripravila presenečenje v prvem krogu Wimbledona

Wimbledon, 27. junija - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v prvem krogu tretjega grand slama sezone v Wimbledonu pripravila presenečenje in ugnala Brazilko Beatriz Haddad Maia s 6:4, 4:6, 6:2. Za Juvanovo je to prva zmaga letos na travnati podlagi, medtem ko je 23. nosilka iz Brazilije ta mesec dobila turnirja serije WTA v Birminghamu in Nottinghamu.