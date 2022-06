MNZ obsoja vsako prekomerno uporabo sile

Ljubljana, 27. junija - Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) obsojajo vsakršno prekomerno in nesorazmerno uporabo sile, še zlasti prisilnih sredstev, so sporočili z ministrstva. Ob incidentu med mestnim redarjem in kolesarjem na MNZ pozivajo k strpnemu in spoštljivemu dialogu ter doslednemu spoštovanju zakonitosti in strokovnosti v postopkih.