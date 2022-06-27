Izidi teniškega turnirja v Wimbledonu (2)
Wimbledon, 27. junija - Izidi teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu (2).
* Wimbledon (47 milijonov evrov):
- moški, prvi krog:
Novak Đoković (Srb/1) - Soonwoo Kwon (JKo) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4;
Thanasi Kokkinakis (Avs) - Kamil Majchrzak (Pol) 7:6 (5), 6:2, 7:5;
Nikoloz Basilašvili (Gru/22) - Lukaš Rosol (Češ) 6:7 (4), 7:6 (6), 3:6, 6:3, 6:3;
Quentin Halys (Fra) - Benoit Paire (Fra) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4;
John Isner (ZDA/20) - Enzo Couacaud (Fra) 6:7 (6), 7:6 (3), 4:6, 6:3, 7:5;
Carlos Alcaraz (Špa/5) - Jan-Lennard Struff (Nem) 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (3), 6:4;
Casper Ruud (Nor/3) - Albert Ramos (Špa) 7:6 (1), 7:6 (9), 6:2;
Ugo Humbert (Fra) - Thomas Martin Etcheverry (Arg) 6:3, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4;
Frances Tiafoe (ZDA/23) - Andrea Vavassori (Ita) 6:4, 6:4, 6:4;
Maximilian Marterer (Nem) - Aljaž Bedene (Slo) 4:6, 7:5, 6:4, 7:5;
Cameron Norrie (VBr/9) - Pablo Andujar (Špa) 6:0, 7:6 (3), 6:3;
Jaume Munar (Špa) - Thiago Monteiro (Bra) 6:2, 6:4, 7:5;
Tommy Paul (ZDA/30) - Fernando Verdasco (Špa) 6:1, 6:2, 7:6 (4);
Adrian Mannarino (Fra) - Max Purcell (Avs) 6:3, 7:6 (0), 4:6, 4:6, 6:4;
Jiri Vesely (Češ) - Federico Coria (Arg) 6:3, 6:2, 7:6 (3);
Alejandro Davidovich Fokina (Špa) - Hubert Hurkacz (Pol/7) 7:6 (4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8);
- ženske, prvi krog:
Maja Chwalinska (Pol) - Katerina Siniakova (Češ) 6:0, 7:5;
Alison Riske (ZDA/28) - Ylena In-Albon (Švi) 6:2, 6:4;
Caroline Garcia (Fra) - Yuriko Lily Miyazaki (VBr) 4:6, 6:1, 7:6 (10:4);
Emma Raducanu (VBr/10) - Alison Van Uytvanck (Bel) 6:4, 6:4;
Elise Mertens (Bel/24) - Camila Osorio (Kol) 1:6, 6:2, 4:2 - predaja;
Diane Parry (Fra) - Kaia Kanepi (Est/31) 6:4, 6:4;
Mai Hontama (Jap) - Clara Tauson (Dan) 4:1 - predaja;
Katarzyna Kawa (Pol) - Rebecca Marino (Kan) 6:4, 3:6, 7:5;
Ons Jabeur (Tun/6) - Mirjam Björklund (Šve) 6:1, 6:3;
Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Martina Trevisan (Ita/22) 6:2, 6:0;
Anhelina Kalinina (Ukr/29) - Anna Bondar (Mad) 4:6, 6:2, 6:4;
Lesja Curenko (Ukr) - Jodie Anna Burrage (VBr) 6:2, 6:3;
Jule Niemeier (Nem) - Xiyu Wang (Kit) 6:1, 6:4;
Anett Kontaveit (Est/2) - Bernarda Pera (ZDA) 7:5, 6:1.