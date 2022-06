Namiznoteniški igralci Sloveniji priborili prvo medaljo na SI

Alžir, 27. junija - Namiznoteniški igralci so na sredozemskih igrah, ki potekajo v alžirskem Oranu, v polfinalu ekipnega dela premagali Španijo s 3:0 in Sloveniji priborili prvo medaljo na teh igrah. Slovenija bo v finalu ob 19. uri po srednjeevropskem času igrala z zmagovalcem drugega polfinala med Portugalsko in Grčijo.