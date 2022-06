Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 27. junija - Indeksi na newyorških borzah so ob začetku novega trgovalnega tedna obarvani v rdeče. Vlagatelji namreč pogledujejo proti zaključku drugega poslovnega četrtletja, ki ga je zaznamoval strah pred morebitno recesijo kot posledico vse višje inflacije in rastočih obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.